Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3) - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3)

28.10.2020 23:36

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3)
Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3)
Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3)
Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3)

Paris Saint Germain, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Okan Buruk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3) - Son Dakika

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