Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3) - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının ardından - Thomas Tuchel (3)
28.10.2020 23:36
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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