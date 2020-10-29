Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçının ardından

29.10.2020 00:15
Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçının ardından, System.String[]

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, çok iyi oynadıkları bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, çok iyi oynadıkları bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Okan Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı pozisyona girdi. Kimse kimseye üstünlük kuramadı ama iki kalede de birçok pozisyon oldu. Taktiksel ve diziliş olarak çok iyi işler yaptık, böyle güçlü bir rakibe karşı birçok da gol pozisyonu bulduk. Topun bizde kaldığı çok bölüm vardı. Biraz daha iyi şeyler yapabilirdik. Biraz daha kendimizi güvensek sonuç çok daha farklı olabilirdi. Çok fazla şut attık. Rakibe karşı bululabileceğimiz en fazla pozisyonu bulduk. Sonuç olarak 2-0 mağlubuz bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyundan son derece memnun olduklarını belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın da bireysel anlamdaki başarılı oyunlarından çok memnun kaldım. Türk futbolunu doğru temsil ettiğimize inanıyoruz. Belki sonuç alamadık ama güzel, pozitif oyun sahadaydı. Bunun karşılığını bundan sonraki maçlarda almaya çalışacağız. Rakibimizi kutluyorum. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finalistine, bu kadar önemli bir takıma karşı futbol şansı yanımızda olsaydı çok farklı şeyler konuşabilirdik. Kazanamadık bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyun olarak çok iyi işler yaptık. Maçtan önce oyuncularıma korkmamalarını söyledim. Bunu sahada yaptık, çok gol pozisyonuna girdik. Şampiyonlar Ligi'nde bir duran toptan çok basit gol yedik. Belki rakibimizin daha net pozisyonları vardı ama çok basit, duran toptan paylaşım hatasından gol yedik. Top tüm oyuncularımızın arasında bir yere düştü. 1-0'dan sonra yine fırsatlar vardı, yine golü bulabilirdik ama ikinci yediğimiz gol maçın bitmesine sebep oldu."

Maçtan önce Thomas Tuchel ile kısa bir konuşmaları olduğunu da aktaran Okan Buruk, "Maçtan önce konuşma şansımız oldu. Hoş geldiniz demiştim, çok iyi bir takım olduğumuzu söyledi. Maçtan sonra da sadece tebrik ettim. Maçtan önce yaptıkları analizde çok iyi ve güçlü bir takım olduğumuzu söyledi. Ben de ona bizden daha güçlü bir takım olduklarını söyledim. Tekrar Thomas Tuchel ve oyuncularını kutlarım." şeklinde konuştu.

Buruk, bu sezon gol sorunu yaşadıkları bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sezonun başında bu kadar iyi oynamadık ama gol atamadığımız maçlar vardı. Son Antalya maçında 5 gol bulmuştuk. Ligdeki oyunumuzu daha yukarılara çektiğimizi söyleyebilirim ama Avrupa'da da aynı şekilde başladık. Bu oyunun bize gol getireceğine inanıyorum. Bu kadar iyi işler bize gol de galibiyet de her şeyi de getirir. Elimizden gelenin en fazlasıyla oynamaya çalışacağız. Hiçbir maçın favorisi olarak rakiplerimizi görmüyorum. Aynı oyunu ortaya koyduğumuzda her takım için eşit şanslar olacaktır."

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi nedeniyle sezonu çok geç kapattıklarını ve çok az bir dinlenme fırsatı bulduklarını kaydeden Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mental olarak üzerimizde yorgunluk vardı. Sezon başını yapamadık. Hazırlanma anlamında zor bir sezon başı geçirdik. Şu anda yeni gelenlerin adaptasyonu, oyun ve özgüven olarak yukarıya çıktık. Beklentim daha da yukarılara gitmek. Bu kadar yüksek maç trafiğinde yüksek performans sergileyen oyuncularımın iyi yolda olduklarını söyleyebilirim. Oyun olarak hem taktiksel anlamda hem de fiziksel anlamda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrar lig maçına hazırlanacağız. Konya maçı ve 3 gün sonra Manchester maçı var. Bizim için çok önemli maçlar. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bu kadar pozisyona giriyorsanız, Türkiye liginde daha fazlasını yapma şansımız var."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçının ardından - Son Dakika Spor

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