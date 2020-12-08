Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır

Medipol Başakşehir ile PSG arasında Parc des Princes??????? Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'ndaki antrenman, Fransa'da devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

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