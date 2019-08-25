Medipol Başakşehir puanla tanışamadı

Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'ye uzatmada yediği golle 2-1 yenildi ve Süper Lig'in 2. haftası sonunda da puanla tanışamadı.

Ligin ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden turuncu-lacivertli takım, Fenerbahçe'ye de mağlup olmaktan kurtulamadı.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Crivelli ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma şansı bulamayan Crivelli, Medipol Başakşehir ile ligde çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

Medipol Başakşehir'in bir başka yeni transferi Furkan Soyalp de turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Furkan, mücadelenin 66. dakikasında Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Okan Buruk sarı kart gördü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 87. dakikasında sarı kart gördü.

Hakem Halil Umut Meler, dördüncü hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.

Buruk, turuncu-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı maçın sonunda da kırmızı kart görmüştü.

Elia sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Hollandalı orta saha oyunusu Eljero Elia, mücadelenin 21. dakikasında sakatlandı.

Topu kontrol etmek isterken yaptığı ters hareket sonucunda sakatlanan Elia, 23. dakikada yerini Kerim Frei'a bıraktı.

Medipol Başakşehir evinde 3. kez kaybetti

Turuncu-lacivertli takım, Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı 12. maçta 3. yenilgisini aldı.

Medipol Başakşehir'in, bu maçlarda kalesinde gördüğü gol sayısı da 12'ye yükseldi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında bundan önceki deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla almıştı.

Turuncu-lacivertli takımın, evinde oynadığı geride kalan 12 maçta 8 galibiyeti bulunuyor.