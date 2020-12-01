- Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır

Sakatlıklarını atlatan Mehmet Topal ve Enzo Crivelli takımla birlikte çalıştı. Turuncu-lacivertlilerde yarın oynanacak zorlu mücadele öncesi tek eksik futbolcu ise Junior Caiçar bulunuyor.

Fatih Terim Stadı 'nda bulunan kulüp tesislerde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı olan son bölümünde de RB Leipzig müsabakasının taktik çalışması üzerinde duruldu.

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