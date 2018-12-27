Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Robinho'yu Kadrosuna Kattı

Medipol Başakşehir, Robinho'yu Kadrosuna Kattı

57 dakika önce

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor forması giyen Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Robinho'yu Kadrosuna Kattı, System.String[]
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor forması giyen Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden başkan Göksel Gümüşdağ'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, Robson de Souza (Robinho)'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: DHA

Göksel Gümüşdağ, Sivasspor, Başakşehir, Robinho, Spor
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Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Yıldız Oyuncusu Robinho'yu Kadrosuna Kattı Robinho, Medipol Başakşehir'de

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