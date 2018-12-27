Medipol Başakşehir, Robinho'yu Kadrosuna Kattı
57 dakika önce
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor forması giyen Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir
, Demir Grup Sivasspor
forması giyen Robinho
'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden başkan Göksel Gümüşdağ
'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. İstanbul
ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, Robson de Souza (Robinho)'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Yıldız Oyuncusu Robinho'yu Kadrosuna Kattı
Robinho, Medipol Başakşehir'de
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