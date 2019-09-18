Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 3 puanı istiyor
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Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 3 puanı istiyor

48 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 3 puanı istiyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.


Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak.


Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti.


Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.


Avrupa'da 21. maç


Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.


Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.


Okan Buruk ilk peşinde


Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek.


Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.


Skrtel forma giyemeyecek


Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak.


Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.


Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 
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