Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'de gözler, Roma karşılaşmasına çevrildi.

Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'de gözler, Roma karşılaşmasına çevrildi.

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalyan ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında basına kapalı gerçelleştirilen idmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 25 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

Galatasaray, Başakşehir, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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