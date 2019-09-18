Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan detaylar Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru

-Lacivert-turunculu ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

ROMA (AA) – Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

J Grubu'nda yarın akşam (TSİ 22.00) Roma ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında lacivert-turunculu ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la birlikte fotoğraf çektirdi.

Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk'un da katıldığı gözlendi.

Medipol Başakşehir'in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.