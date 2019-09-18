Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

50 dakika önce

Antrenmandan detaylar Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru -Lacivert-turunculu ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ROMA (AA) – Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Roma ile yapacağı maçın...

Antrenmandan detaylar Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru

-Lacivert-turunculu ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

ROMA (AA) – Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

J Grubu'nda yarın akşam (TSİ 22.00) Roma ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında lacivert-turunculu ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la birlikte fotoğraf çektirdi.

Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk'un da katıldığı gözlendi.

Medipol Başakşehir'in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Avrupa, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:37 Kaynak: AA
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