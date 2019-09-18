Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır

44 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında turuncu-lacivertli ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la fotoğraf çektirdi.


Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk'un da katıldığı gözlendi.


Medipol Başakşehir'in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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