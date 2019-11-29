Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Medipol Başakşehir ile Roma takımlarının karşılaştığı maçta sahaya yabancı madde atarak, futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan iki kişi yakalandı.

Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Medipol Başakşehir ile Roma takımlarının karşılaştığı maçta sahaya yabancı madde atarak, futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç sırasında, güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı madde, Roma takımının oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet etti.

Pellegrini hafif yaralanırken sahaya yabancı maddeyi attığı belirlenen Y.Y (37) ile M.A (32) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Y.Y'nin "kasten yaralama" ve "sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Başakşehir, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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