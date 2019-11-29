Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atılması

Medipol Başakşehir ile İtalya'nın Roma takımının karşılaştığı maçta, sahaya yabancı madde atılması sonucu konuk takımın futbolcusu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç sırasında, güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı maddenin isabetiyle Roma takımı oyuncusu Pellegrini'nin başından hafif yaralandığı olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Stat içerisindeki güvenlik kamera kayıtlarından yabancı madde attığını belirledikleri Y.Y. ve M.A'yı gözaltına alana ekipler, bir kişinin daha madde attığını tespit etti. Kimliği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli de gözaltına alındı.

Haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten işlem yapılan 3 şüpheliden Y.Y. ve M.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yaşı küçük şüpheli ailesine teslim edildi.