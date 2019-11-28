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Medipol Başakşehir-Roma maçından notlar

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Wolfsberger maçına göre iki değişikle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir-Roma maçından notlar, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Wolfsberger maçına göre iki değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Junior Caiçara ile Berkay Özcan'ın yerine Alexandru Epureanu ve sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

Caiçara kadroda yer almadı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar da Roma mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder yedekler arasında

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.

İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.

Maça büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

Turuncu-lacivertli kulüp, satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğini duyurdu. Ayrıca, stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan İtalya ekibi Roma'nın taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.

Mücadele öncesinde şarkıcı Fettah Can da stat yanındaki alanda taraftarlara konser verdi.

Başakşehir, İtalya, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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