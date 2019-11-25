Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.

Medipol Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Başakşehir, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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