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Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Okan Buruk
7 saat önce
Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:43 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir- Roma maçının ardından, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.
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