Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Okan Buruk
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Okan Buruk

7 saat önce

Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir- Roma maçının ardından, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Okan Buruk

Başakşehir, Okan Buruk, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:43 Kaynak: AA
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