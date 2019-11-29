Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Roma olaylı maçında gözaltı sayısı 3'e yükseldi
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Medipol Başakşehir-Roma olaylı maçında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

6 saat önce

Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Medipol Başakşehir-Roma olaylı maçında gözaltı sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Medipol Başakşehir- Roma maçında sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Dün akşam İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasındaki Başakşehir-Roma maçının 53'üncü dakikasında tribünden yabancı madde atarak İtalyan futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan 2 kişi yakalanmıştı. Müsabaka sırasında, tribünlerin güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı madde (madeni para) ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan Y.Y (37) ile M.A 'nın (32) dışında, madeni parayı sahaya atanlar arasında olduğu iddia edilen yaşı 18'den küçük bir seyircinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün müsabaka sırasında yakalanan şüphelilerden Y.Y.'nin emniyetteki sorgusunda "kasten yaralama" ve "sahtecilik" gibi suçlardan soruşturma geçirdiği kaydedildi.

Şüpheliler hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet"ten işlem yapılacağı öğrenildi.

(İHA)

Başakşehir, İstanbul, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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