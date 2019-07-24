Medipol Başakşehir, salonda çalıştı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmalarını salonda gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlık çalışmalarını salonda gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu-lacivertli futbolcular, sabah antrenmanında kuvvet egzersizleri yaptı.
Medipol Başakşehir, akşam yapılacak günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
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