Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, salonda çalıştı
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Medipol Başakşehir, salonda çalıştı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmalarını salonda gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, salonda çalıştı, System.String[]
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmalarını salonda gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu-lacivertli futbolcular, sabah antrenmanında kuvvet egzersizleri yaptı.
Medipol Başakşehir, akşam yapılacak günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
Başakşehir, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:44 Kaynak: AA
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