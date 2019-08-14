Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

1 saat önce

Medipol Başakşehir Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Medipol Başakşehir rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenilerek elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk oldu.
Euronews.com'da Görüntüle
Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi
Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]