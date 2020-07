Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanan Medipol Başakşehir, kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldı.

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 69 puanla şampiyon olan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından kutlamalara başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan Başakşehir Fatih Terim Stadı 'na üstü açık otobüsle gelen futbolcular ile teknik heyet, yol boyunca coşku yaşadı. Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesi ile stat önündeki taraftarlar meşale yakarken sokaklarda ve balkonlara bulunan taraftarlar bayrak sallayıp destek tezahüratlarında bulundu. Turuncu-lacivertlilerin stattaki şampiyonluk kutlamalarına ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 bin 500 taraftar ateş ölçümü yapıldıktan sonra alındı. SANATÇILAR SAHNE ALDIMedipol Başakşehir'in Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Fettah Can Serdar Ortaç ve Hande Yener 'in sahne alması ile devam etti. Stat içine kurulan dev platformda sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılara tribünlerde yer alanlar eşlik etti. ŞAMPİYON, KUPASINI NİHAT ÖZDEMİR'DEN ALDI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen organizasyonu protokol tribününden takip etti. Kutlamalar, kulüp çalışanlarının sahneye davet edilmesi ile devam etti. Daha sonra idare kadro, sonrasında ise turuncu-lacivertli futbolcular saha içerisinde yer alan dev platforma tek tek isimleri anons edilerek çıktı. Her futbolcu kendisinin belirlediği şarkının çalınması ile sahneye çıkarken stat içerisinde görsel şovlar gerçekleştirildi. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ , sahneye Ahmet Kaya 'nın "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz" şarkısıyla çıktı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın sahneye gelmesiyle kupa seremonisine geçildi. Şampiyonluk kupasının kaptanlara takdim edilmesiyle Mahmut Tekdemir Edin Visca ve Alexandru Epureanu kupayı kaldırırken büyük coşku yaşandı. Futbolcular şampiyonluk kupasını alıp sahaya inerek tribünleri gezdi ve kutlamalara gelen taraftarları selamladı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 12 NUMARALI FORMASI EMEKLİ EDİLDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı açılışında giydiği 12 numaralı forma ise düzenlenen şampiyonluk gecesinde emekli edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 numaralı formasının dev hali tribüne asılırken, şampiyonluk için gönderdiği mesaj da okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" sözleri yer aldı. GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "TÜM OYUNCULARIMA, SİZLERE VE TÜM BAŞAKŞEHİR AİLESİNE ŞAMPİYONLUĞU ARMAĞAN EDİYORUZ"

Kutlamada açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Siz inandınız, yılmadınız, bize cesaretlendirdiniz. Başta teknik direktörümüz Okan Buruk olmak üzere tüm oyuncularıma, sizlere ve tüm Başakşehir ailesine şampiyonluğu armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak için yola çıktık. Centilmenliğimiz, kurumsal yapımızla Türkiye'de model olmak istiyoruz anlayışıyla yola çıktık. Polemikten uzak, sadece futbol. Bu duygumuzu anlattık. Kurucu başkanımız 'Yolunuz açık olsun' dedi. Zor günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu ama aile içinde çözdük. Sabırdan, edepten asla taviz vermeyiz. Türkiye'de şampiyonluğumuz için dua eden, Balkanlardan dua eden herkesten Allah razı olsun. Hamd ediyorum Allah'ıma, binlerce şükür" ifadelerini kullandı.

