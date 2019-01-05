Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı'yı Kadrosuna Kattı

Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı'yı Kadrosuna Kattı

15 dakika önce

Medipol Başakşehir Kulübü, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı'yı renklerine bağladı.

Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı'yı Kadrosuna Kattı, System.String[]
Medipol Başakşehir Kulübü, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı'yı renklerine bağladı.

İstanbul ekibi, bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki Serdar Taşçı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu Serdar Taşçı'yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı'ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:41 Kaynak: DHA

Başakşehir, Serdar Taşçı, Spor
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