Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı'yı Kadrosuna Kattı
15 dakika önce
Medipol Başakşehir Kulübü, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı'yı renklerine bağladı.
Medipol Başakşehir
Kulübü, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı
'yı renklerine bağladı. İstanbul
ekibi, bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki Serdar Taşçı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu Serdar Taşçı'yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı'ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:41 Kaynak: DHA
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