Medipol Başakşehir sezonu açtı

Medipol Başakşehir
, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirdi.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idmandan önce, takım fotoğrafı çektirildi.
Basına açık olan, yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, top kapma çalışmasıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Arda Turan
ve Alexandru Epureanu
, takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu, koşunun ardından çalışmalarını salonda sürdürdü.
Yeni transferler idmanda
Turuncu-lacivertli takımın yeni transferleri Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir
, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay, idmanda yer aldı.
Medipol Başakşehir'de geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Kerim Frei
, Aurelien Chedjou, Tunay Torun
ve Mevlüt Erdinç
de sezonun ilk antrenmanında takımla çalıştı.
İstanbul ekibinde, milli takımlarında görev yapan ve izinli olan İrfan Can
Kahveci, Mahmut Tekdemir
, Mert Günok
, Edin Visca
ve Joseph Attamah
ise antrenmana katılmadı. İzinli olan Volkan Babacan
da idmanda yer almayan bir başka isim oldu.