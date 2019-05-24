Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:48
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor
ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir
, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.
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