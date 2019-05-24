Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:48 
Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Ekonomi
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