Medipol Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor - Son Dakika

Medipol Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor

26.03.2021 13:13
Medipol Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor, System.String[]

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ömer Ali Şahiner, bu sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamak ve gelecek sezon yeniden şampiyonluk için mücadele etmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ömer Ali Şahiner, bu sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamak ve gelecek sezon yeniden şampiyonluk için mücadele etmek istediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Ömer Ali, "Takım arkadaşlarımla bunu çok konuştuk, bu sezon en büyük sıkıntıyı Başakşehir yaşadı. Seneyi kapatmadan bir Avrupa maçıyla devam ettiler, kısa sürede yeni sezona girdi. Dinlenmek ve hazırlanmak için iyi bir zaman yoktu. Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı oldu. Bu sonucun en büyük etkenleri, yoğun fikstür ve onun getirdiği sakatlıklar. Tabii ki daha iyi olabilirdi ama daha kötüsü de olabilirdi. Saydıklarımız gerçekten kenara atılacak unsurlar değil. Takımın dengesini bozan ciddi sorunlardı. Umarım sezonun geri kalanını en sağlıklı ve başarılı şekilde kapatırız ki yeni sezona daha sağlam girelim. En büyük dileğim en başarılı şekilde bu sezonu bitirebilmek." ifadelerini kullandı.

Hedeflerini de dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, " Konya'da Türkiye Kupası'nı aldım. UEFA Kupası'nda iki dönem oynadım, Süper Kupa'yı aldık. Kendimle ilgili tek eksik lig şampiyonluğu. Bu kulüp bunu bir kez başardı ama bir kez daha başarabilecek potansiyelde bir kulüp. Bu seneyi en sağlıklı şekilde bitirip yeni sezonda ikinci şampiyonluk için, zirveyi zorlayan Başakşehir için elimden geleni yapacağım. En büyük hayalim bu. Sonrası için tekrar milli takımda olmak istiyorum. Kısa vadede en önemli hedefim Başakşehir'le lig şampiyonluğu ve milli takıma tekrar seçilmek olacak. Genlerimizde olan ay-yıldız ve bayrağın altında mücadele etmek bir futbolcu için en üst noktadır." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'e transferinin çok ani geliştiğinin altını çizen Ömer Ali Şahiner, "Hem benim hem de Konyaspor için çok ani bir gelişme oldu. Transfer iki günde bitti diyebilirim. Okan hocanın beni istemesi ve beklemediğimiz ama güzel bir transfer oldu. Okan hoca ve kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın beni istemesi çok önemliydi. Hızlı bir uyum süreci oldu. Yoğun fikstür nedeniyle takıma bir an önce katkı vermek zorunda oluyorsunuz. Kulüp içinde harika bir işleyiş olduğu için uyum sürecinde çok zorlanmadım. Sadece İstanbul yoğunluğuna alışmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Aykut hocayı görünce şöyle bir duruyorlar, 'Hiç gülmüyor mu, hiç konuşmuyor mu?' diye soruyorlar"

Ömer Ali, teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili yanlış bir algının hakim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dışarıdan yanlış bir algı var. Sosyal medyanın etkisi midir bilmiyorum ama Aykut hocayı görünce şöyle bir duruyorlar, 'Hiç gülmüyor mu, hiç konuşmuyor mu?' diye soruyorlar. Tam tersine son derece iletişimi kuvvetli, sevecen ve babacan bir insan. Futbol anlamında da bana çok fazla katkısı oldu. Dışarıdaki saygınlığı, karakteri, gelişimimize çok katkıda bulundu. Benim ve Türk futbolu için özel bir insan, yaptıkları ve yapacakları, farklı bir sistemi ve düzeni var. Bazen anlaşılmıyor, tartışılıyor ama sonunda mutlaka onun düzeni, sistemi, çalışkanlığı, bulunduğu takımları ve çalıştığı oyuncuları bir noktaya getirmiştir. Şu anda kulübümüzün ve oyuncuların da mutlu ve memnun olduğu bir teknik adam. Geçiş dönemini biraz daha sağlıklı geçirebilirsek, önümüzdeki sezon için kulübümüzün her zaman hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım olmak. Bunu da hoca ile birlikte tekrar yakalayacağımıza inanıyorum."

"Başakşehir dendiğinde aklıma ilk gelen şey vizyon." diyen deneyimli futbolcu, "İlk geldiğim andan itibaren Başakşehir bunu hissettiriyor. Burada işler çok doğru yönetiliyor. Futbolcunun kafasını sadece futbola vermesi adına tüm imkanlar mevcut. İşin bu kısmını yapan kulüpler başarılı oluyor ve büyük kulüp olma yolunda ilerliyor. Görüyoruz ki Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Son yıllarda Türk futboluna kattığı da ortada. Başakşehir bir marka olma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur"

Konya doğumlu olan ve Konyaspor'un kaptanlığını da yapan Ömer Ali Şahiner, farklı duygular yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İki ay oldu, ayrıldığım günden bu yana Konyaspor taraftarı her maçtan önce ve sonra başarı dileklerini gönderiyor. Konyaspor'da çok önemli yıllar geçirdim. Transfer çok kolay olmuyormuş bunu anladım, bazen transfer olmak istiyorsun, farklı takım, farklı durumlar ama şu ana kadar Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur. Ait olduğunuz, oraya kendinizi yakıştırdığınız bir konumdan bir anda kopup ayrılmak kolay olmuyor. Bunun içinde hafif bir özlem, burukluk var, bu tatlı ve güzel bir şey. Konyaspor taraftarı her maçtan önce bana başarı dileklerini iletiyor, ben de aynı şekilde Konyasporlu futbolcu arkadaşlarımla görüşüyorum, her maçtan önce onlara başarılar diliyorum. Elimden geldiğince bir taraftar gibi maçlarını izliyorum. Onları çok seviyorum, Konya, doğup, büyüdüğüm şehir. İnşallah bir gün tekrar yollarımız kesişir. Doğup büyüdüğüm yerin bana kattığı en büyük değerlerden biri de bulunduğumuz konumun, ailenin, ekmek yediğimiz yerin hakkını vermek. Umarım bundan sonrası için Başakşehir'e uzun yıllar katkı vermeye devam ederim."

Başakşehir, Konyaspor, Transfer, Ömer Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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