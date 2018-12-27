Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Sivasspor'da Forma Giyen Brezilyalı Forvet Robinho'yu Kadrosuna Kattı.

Medipol Başakşehir, Sivasspor'da Forma Giyen Brezilyalı Forvet Robinho'yu Kadrosuna Kattı.

50 dakika önce

IHAAW202558-SPO/27-12-2018- Medipol Başakşehir, Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı forvet Robinho'yu kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Sivasspor'da Forma Giyen Brezilyalı Forvet Robinho'yu Kadrosuna Kattı., System.String[]
IHAAW202558-SPO/27-12-2018

- Medipol Başakşehir, Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı forvet Robinho'yu kadrosuna kattı. 27.12.2018 20: 25: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:31 Kaynak: İHA

Başakşehir, Robinho, Sivasspor, Spor
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Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Yıldız Oyuncusu Robinho'yu Kadrosuna Kattı Robinho, Medipol Başakşehir'de

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