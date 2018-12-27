Medipol Başakşehir, Sivasspor'da Forma Giyen Brezilyalı Forvet Robinho'yu Kadrosuna Kattı.
50 dakika önce
IHAAW202558-SPO/27-12-2018- Medipol Başakşehir, Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı forvet Robinho'yu kadrosuna kattı.
IHAAW202558-SPO/27-12-2018
- Medipol Başakşehir
, Sivasspor
'da forma giyen Brezilyalı forvet Robinho
'yu kadrosuna kattı. 27.12.2018 20: 25: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:31 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Yıldız Oyuncusu Robinho'yu Kadrosuna Kattı
Robinho, Medipol Başakşehir'de
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