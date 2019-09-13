Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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