Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen hücum çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.