Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen hücum çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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