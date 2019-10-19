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Medipol Başakşehir son dakikada güldü

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir son dakikada güldü, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Beto'dan seken topu Crivelli kontrol etti. Crivelli'nin pasında topu alan İrfan Can'ın ceza yayından vuruşunda yine Beto meşin yuvarlağı çeldi.

11. dakikada Epureanu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gulbrandsen'in kaleci Beto ile karşı karşıya kalıp çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen'in vuruşu ise direğin yanından dışarı gitti.

45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mahmut'un ters kafa vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mossoro'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Gulbrandsen hatalı pasında orta sahada araya giren Soner'in topla birlikte ilerleyip ceza yayı üzerinde Soner'in vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Jerome'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda kaleci Mert soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada sol kanattan Robinho'nun ortasında arka direkte topla buluşan Mahmut'un vuruşunda kaleci Beto kornere çeldi.

90+2. dakikada Robinho'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile vurdu. Savunmadan seken topu arka direkte alan Skrtel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Kısal xx, Serkan Çimen xx

M. Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx (Mehmet Topal dk. 46 x), Mahmut Tekdemir xx, Edin Visca xx, İrfan Can Kahveci xx (Robinho dk. 82 ?), Fredrik Gulbrandsen xxx (Demba Ba dk. 73 x), Enzo Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Okechukwu Azubuike, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Beto x, Gassama x, Titi x, Alpaslan x, Berkan x, Soner Aydoğdu xx, Poko x, Serdar Gürler x (Yasin Öztekin dk. 85 ?), Napoleoni xx (Halil Akbunar dk. 60 x), Mossoro xx (Andre Castro dk. 80 ?), Jerome x

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Celso Borges, Eren Derdiyok, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Gulbrandsen (dk. 11), Skrtel (dk. 90+2) (M. Başakşehir), Soner (dk. 64) (Göztepe)

Sarı kartlar: Gökhan İner (M. Başakşehir), Mossoro, Alpaslan, Poko (Göztepe)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir, Beto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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