Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antreman yaptı.

Medipol Başakşehir takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antreman yaptı.

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Terim Stadı, Sporting Lizbon, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:11 Kaynak: AA
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