Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antreman yaptı. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:11 Kaynak: AA
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