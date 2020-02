Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, ilk maçı 3-1 kaybettikleri için işlerinin zor olduğunu ancak turu geçmek için yarın sahada her şeyi yapacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyuncusu Carlos Ponck ile katılan Okan Buruk, "Odanın bu kadar kalabalık olduğunu görünce ne kadar önemli bir takımla oynayacağımızı anlamış oluyorum." dedi.

Rakiplerinin ilk maçta zorlanmadan kazandığını aktaran Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Ancak ilk maçta attığımız bir gol bugün bizi farklı düşünceler içerisinde tutmaya ve turu geçme ümidine inanmamızı sağladı. 2-0'lık bir galibiyet bize tur atlatabilir. Kendi sahamızda daha farklı bir oyun ortaya koyuyoruz. Hedefimiz turu geçmek. Zor olduğunu biliyoruz ama turu geçmek için sahada her şeyi deneyeceğiz. İlk maça baktığımızda deplasman takımı olarak iki forvetle başlamıştık. Pozisyona girme sayımız azdı, çok fazla hücum oyuncusu ile oynamak fazla pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimizin ilk maçta gördükten sonra artılarını ve eksilerini daha iyi analiz edebiliyoruz. İki gün önce maç oynadık, üçüncü günde maça çıkacağız. Yorgunluklar olabilir. Ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımızı netleştirdikten sonra kadromuzu tam olarak ortaya çıkaracağız. Maçın başından sonuna kadar turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur."

Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olmanın sorumluluğunu hissettiklerini vurgulayan Buruk, "Avrupa ligine başladığımızdan beri bu sorumluluğu hissettik. Ülke puanı çok önemli. Avrupa'daki takım sayısı açısından ülke puanı çok önemli. Burada olmamızın sebeplerinden biri de bunu önemsememiz. Ülkemiz için puan kazandıracak bir galibiyeti hedefliyoruz. Bunun için özellikle Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum. Sadece Başakşehir için değil ülke için de çok önemli bir maça çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, "Galatasaray ile UEFA Kupası'nı aldınız. Şimdi teknik direktör olarak bu kupa için mücadele ediyorsunuz. O günden bugüne sizin için neler değişti?" sorusuna ise, "İsmi değişti bir kere. Avrupa'da kupa kazanmak Türkiye'de bir takım için mucizevi bir şeydi. Galatasaray ile bunu başarmıştık. Ülkedeki başarılara baktığımızda en kalıcı olan başarı. Bunun içinde futbolcu olarak bulunmak benim için gurur vericiydi. Tek Türk takımı olarak Avrupa'da ülkemizi temsili ediyoruz. Bu takımın başında olmak beni heyecanlandırıyor. İlk maçı kaybettik ama ümidimiz devam ediyor. Bundan çok daha zorunu Mönchengladbach deplasmanında başarmıştık. 1-0 geriye düştükten sonra 2 gol atıp başarmıştık. Yarın da bir sonraki tura geçmek için oyuncularımızla elemizden geleni apacağız. İnşallah son 16 içinde oluruz. İlk maçtaki oyunumuz yeterli değildi ama yarın daha farklı bir takım olacağız." diye yanıt verdi.

Carlos Ponck: "Bir üst tura geçeceğimize inancımız tam"

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Carlos Ponck, Sporting Lizbon'u sahalarında eleyebilecek güçte olduklarını söyledi.

Yarınki maçın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Ponck, "İlk maçtaki sonucu döndürmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız. Sporting kendi evinde daha kuvvetli ve açıkçası erken buldukları gol onları rahatlattı ve rahat kazanmalarını sağladı. Deplasmanda attığımız gol unutulmamalı. O bize umut veriyor. Biz de evimizde daha farklı oynuyoruz, maça odaklıyız, takımın güveni tam. Kazanacağımıza ve ilk maçta aldığımız skoru tam tersine çevirip bir üst tura geçeceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

İlk maçta Sporting'in çok iyi oynadığını aktaran Ponck, "Portekiz Ligi'ni yakından takip ediyorum ama bizim maçımızda normal maçlarının çok üzerinde bir futbol oynadılar. Bir ya da iki oyuncudan bahsetmek yerine takım kalitesinden bahsetmek gerek. Buradaki maçta sahalarındaki rahatlıkta oynayamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Carlos Ponck, Portekizli bir gazetecinin, "Başakşehir bu sezon tüm yenilgilerini Portekizli teknik direktörlerden aldı." sözleri üzerine ise, "Şu anda kendi evimizde oynuyoruz, taraftarımızın desteği de olacak. Portekizli antrenörlere karşı kaybettik ama örneğin Olympiakos maçında takım çok yeniydi, geçiş süreci yaşıyorduk. O mağlubiyeti buna bağlıyorum. Söylediğinize farklı bir anlam yüklemiyorum." açıklamasını yaptı.