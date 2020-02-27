Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçından notlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçından notlar - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçından notlar

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maça göre 4 değişikle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçından notlar, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maça göre 4 değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezalı Enzo Crivelli'nin yanı sıra Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Ponck'un yerine Alexandru Epureanu, Azubuike, Aleksic ve Elia'yı sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia ve Demba Ba'dan oluşturdu.

Mehmet Topal kadroda yok

Medipol Başakşehir'de hastalığı yeni geçen ve tam olarak hazır olmayan Mehmet Topal kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'i de yedekler arasında tuttu ve riske etmedi.

Sporting Lizbon'dan tek değişiklik

Portekiz ekibinde teknik direktör Silas, sahasında kazandıkları ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Tiago Ilori bu mücadelede stoperde görev aldı.

Sporting Lizbon, İstanbul deplasmanında sahaya, Maximiano, Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie ve Sporar ilk 11'iyle çıktı.

Yaklaşık 250 Portekizli taraftar tribünde

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverler soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.

Kale arkasındaki tribünlerinde Türk bayrakları yer aldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un taraftarları da karşılaşmada takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı yaklaşık 250 Portekizli taraftar, kendilerine ayrılan yerde izledi.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!
Başakşehir, sahasında 4. Avrupa galibiyetini aldı Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]