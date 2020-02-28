Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - Emanuel Ferro - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - Emanuel Ferro - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - Emanuel Ferro

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenen Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un yardımcı antrenörü Emanuel Ferro, çok basit hatalar yaptıklarını ve turu kaybettiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenen Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un yardımcı antrenörü Emanuel Ferro, çok basit hatalar yaptıklarını ve turu kaybettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferro, "Bu maç özelinde çok hata yaptık. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık ama girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. İki maça bakıldığında hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum ama bugünkü hatalarımızdan dolayı kötü bir sonuçla buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in maça iyi başladığını ve kurduğu baskıya cevap veremediklerini belirten Portekizli teknik adam, "İlk yarıda ofansif olarak kötüydük ama iki pozisyona girdik bunları değerlendirmeliydik. İkinci yarıda baskıyı kırdık, turu getirecek golü de bulduk ancak son dakikada golü yedik ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada da pozisyona girdik ama penaltıdan golü kalemizde görerek elendik. Buradan da rakibin hakkını teslim etmek istiyorum. Bugünkü maçta 4 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil, çok daha iyi bir skorla buradan ayrılıp turu geçebilirdik. Artık tek hedefimiz ligde daha fazla maç kazanmak. Kesinlikle ligde hala hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - Emanuel Ferro

Sporting Lizbon, Ferro Döküm, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!
Başakşehir, sahasında 4. Avrupa galibiyetini aldı Son dakika: Erdoğan'ın başkanlığındaki İdlib zirvesinden çıkan karar: Misliyle karşılık verilecek 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlar paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
07:27 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 07:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - Emanuel Ferro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]