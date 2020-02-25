Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı!

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı!, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.


Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devisve ve Roberto del Palomar yapacak. Jose Luis Munuera Montero'nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Alejandro Hernandez, AVAR'da da Inigo Prieto oturacak.


Turuncu-lacivertliler, turun ilk müsabakasında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu.


Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:36 
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