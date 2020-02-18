Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti

15 dakika önce

Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı için Lizbon'a gitti.

Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti, System.String[]

Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı için Lizbon'a gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu yarın TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Başakşehir, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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