Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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