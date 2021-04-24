Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Medipol Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada giriyor. Ligdeki son maçında Gaziantep'i 3-2 yenen Aytemiz Alanyaspor ise 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Eksikler Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel, Rafael ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak. İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Türüç ve testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek. Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında Medipol Başakşehir'de dört futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu dört oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

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