Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor.

Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir arasında Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı Enzo Crivelli, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Fransız futbolcu, bu sezon ligde attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Denizlispor, Başakşehir, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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