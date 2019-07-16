Medipol Başakşehir taktik ve kuvvet çalıştı
4 saat önce
Yeni sezona Avusturya'nın Salzburg şehrinde hazırlanan Medipol Başakşehir, kampın 9'uncu gününü çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:08 Kaynak: DHA
Yeni sezona Avusturya
'nın Salzburg
şehrinde hazırlanan Medipol Başakşehir
, kampın 9'uncu gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah
antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan turuncu-lacivertliler, akşam antrenmanına ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas oyunun ardından pozisyon sonlandırma ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Turuncu-lacivertlilerde izinli Joseph Attamah
'ın yanı sıra kas ezilmesi olan Uğur Uçar
ve kas zorlanması olan Demba Ba
idmana katılmadı. Alexandru Epureanu
ve Fredrik Gulbrandsen fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Yarın sabah saatlerinde antrenman yapacak Medipol Başakşehir, TSİ 19: 00'da kamptaki 3'üncü hazırlık maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach
karşı karşıya gelecek.
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