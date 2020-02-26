Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk - Son Dakika

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk
6 saat önce
Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda... Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:27 Kaynak: AA
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