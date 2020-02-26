Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk - Son Dakika

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk

6 saat önce

Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...

Basın toplantısından detaylar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk

Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:27 Kaynak: AA
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