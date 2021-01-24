Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

Geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası 'nı müzesine götüren Trabzonspor'un karşılaşacağı müsabakaya, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir , 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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