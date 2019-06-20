Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve...
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Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve...

47 dakika önce

Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve..., System.String[]
Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Başakşehir, Adebayor, Spor
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