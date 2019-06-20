Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve...
47 dakika önce
Medipol Başakşehir, Togolu forveti Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, Togolu forveti Adebayor
'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdı. - İSTANBUL
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