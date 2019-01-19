Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi
17 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir
, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Medical park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Beşiktaş
Trabzon Havalimanına geliş
Konaklayacağı otele gelişinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:13 Kaynak: DHA
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