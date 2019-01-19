Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi

Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.

Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Medical park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Başakşehir, Spor
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