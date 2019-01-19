Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Trabzon Deplasmanında

Medipol Başakşehir, Trabzon Deplasmanında

1 saat önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın deplasmanda, ikinci sıradaki Trabzonspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Trabzon Deplasmanında, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın deplasmanda, ikinci sıradaki Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.

Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:57 Kaynak: AA

Trabzonspor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligdeki 300. Galibiyetini Aldı

Galatasaray-Ankaragücü Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Nicolas Isimat Mirin, Akhisarspor Maçındaki Performansıyla Göz Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:26:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Trabzon Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]