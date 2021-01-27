Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny