Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır

30 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan pas-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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