Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Medipol Başakşehir, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

20 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, reaksiyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:28 Kaynak: AA

İstanbul, Trabzonspor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligdeki 300. Galibiyetini Aldı Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

Galatasaray-Ankaragücü Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Nicolas Isimat Mirin, Akhisarspor Maçındaki Performansıyla Göz Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:48:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]