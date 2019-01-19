Medipol Başakşehir, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
20 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor
'a konuk olacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, reaksiyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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