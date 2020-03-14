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Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:26 Kaynak: AA
Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'a gidecek.
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