Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

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