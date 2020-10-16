Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

16.10.2020 13:39
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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