Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından - Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Medipol Başakşehir karşısında elde ettikleri 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Uğurcan, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Güzel bir maç izlettiklerine inandığını vurgulayan Uğurcan, "Maça iyi başlayamadık. İlk 15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık, sonra toparladık. İlk yarıyı pozisyonlarla bitirdik diyebilirim. Gol olabilecek pozisyonlardı. Mert abinin başarılı pozisyonları vardı onu da tebrik ediyorum. Ondan sonra bir gol bulduk penaltıdan. Sonrasında benim hatalı bir geç çıkışımla gol yedik penaltıdan. Takım arkadaşlarım 2-1 geriye düşmemize rağmen sonuna kadar mücadele etti. Buradan bir puanla ayrıldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Maça galibiyet için çıktıklarını dile getiren Uğurcan, şunları kaydetti:

"Bir puan bizi sevindirdi çünkü 90'da attığımız golle gelmesi güzel oldu. Biz hak ettiğimizi düşünüyoruz, güzel bir maç oynadık. Bu kadar eksiğimize rağmen güzel mücadele ediyoruz. Takım arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık. Rakiplerin ne yaptığına bakmak istemiyoruz. Ona göre her maça hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah o maçlardan da galibiyetle ayrılırız."