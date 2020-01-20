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Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı
6 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:16 Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yollarını ayırdı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi feshedilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Tunay Torun, 2017-2018'de geldiği Medipol Başakşehir'de 11 maça çıkmış ve geçen sezon Bursaspor'a kiralanmıştı.
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