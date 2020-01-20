Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi feshedilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Tunay Torun, 2017-2018'de geldiği Medipol Başakşehir'de 11 maça çıkmış ve geçen sezon Bursaspor'a kiralanmıştı.

Medipol Başakşehir Fk, Tunay Torun, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Başakşehir'de 2 milyona sahibinden satılık göl Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gideceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]